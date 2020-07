Giudice Sportivo: Daspo per Fabio Caserta e Pasquale D’Inverno

Un’altra tappa (amara) del post partita tra la Juve Stabia e l’Entella di venerdì scorso. Dopo la squalifica del Giudice Sportivo per due turni per aver spintonato un calciatore ligure durante il parapiglia accesosi in campo per lo scontro tra Canotto e Coppolaro, giunge il Daspo per il collaboratore dello staff tecnico di Fabio Caserta, Pasquale D’Inverno.

Il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, infatti, ha emesso nei suoi confronti un divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche per un anno, per il colpo inferto al difensore dell’Entella nell’acceso dopo-gara. Dopo aver spintonato un dirigente di polizia. D’Inverno, dunque, non potrà quindi essere all’interno del Menti in occasione delle prossime gare interne della Juve Stabia, né al seguito della squadra in occasione delle prossime trasferte. Fonte: Il Mattino