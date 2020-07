G. Di Marzio: “Oggi missione in campo neutro di Giuntoli per Osimhen”

Nel corso del programma di Sky Sport 2 “E’ sempre calciomercato, l’originale”, il giornalista Gianluca Di Marzio aggiorna sulla punta del Lille e sulla vicenda Callejon. “La giornata di oggi sarà importante per la trattativa del Napoli per l’arrivo di Osimhen. Il ragazzo nigeriano ha da poco cambiato gli agenti e si cercherà di capire in un incontro, campo neutro, di avere il sì del giocatore. Con il Lille è in linea di massima tutto fatto, dovesse esserci la risposta definitiva positiva allora chiudere con i francesi e fissare le visite mediche. Callejon? Al momento la vedo difficile, poi nel mercato di oggi tutto può succedere, ma non si è fatto il passo in avanti come per Mertens”.

La Redazione