[Formazioni] Bologna-Napoli, Mihajlovic punta su Palacio. Per gli azzurri novità Elmas e Milik

Domani sera alle ore 19,30 allo stadio “Dall’Ara”, il Bologna sfiderà il Napoli, per la trentaduesima giornata di campionato. I felsinei hanno voglia di dimenticare la rimonta subita contro il Parma e due i ballottaggi. In difesa M’Baye o Tomyasu, mentre in attacco Palacio dovrebbe spuntarla su Sansone. Per gli azzurri invece dal primo minuto: Meret in porta, Manolas in difesa, Hysay a sinistra, Elmas a centrocampo e Milik in attacco.