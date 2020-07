ESCLUSIVA – Osita Okolo (ag. Fifa): “Entro giovedì novità sul futuro di Osimhen”

Il Napoli in queste ore attende con fiducia la risposta di Victor Osimhen, operazione che buona parte è conclusa, manca solo il sì della punta nigeriana. Nella mattinata ilnapolionline.com ha intervistato per via social il suo agente, oltre che cognato Osita Okolo sulle ultime inerente la punta del Lille.

In queste ore si parla di Osimhen e il Napoli. Lei che lo conosce bene, c’è fiducia sulla chiusura della trattativa? “C’è fiducia che la trattativa possa andare a buon fine, ma dobbiamo ancora attendere in merito la decisione di Victor. Ancora qualche giorno e saprete”.

Per chi non lo conoscesse, secondo lei è pronto Osimhen per un campionato importante come quello italiano? “Io credo proprio di sì, lui è mentalmente forte, anche tatticamente ha buone qualità. Penso che se riuscisse ad avere la giusta continuità, potrà dare sicuramente il suo apporto”.

Nei tre giorni di Napoli, voi e il ragazzo, come vi siete trovati? “Napoli è una città meravigliosa, dove i tifosi sono davvero passionali, perciò sono stati tre giorni incredibili. Victor è rimasto colpito da tutto ciò, ma come ho detto prima ancora poco e saprete”.

Infine le volevo chiedere quali le date per una risposta definitiva? “Il presidente De Laurentiis nella giornata di ieri ha fatto intendere che giovedì potrebbe esserci una sorpresa. E’ chiaro che entro un paio di giorni ci saranno importanti novità”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

