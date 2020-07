Borrelli: “Se lo dicono Feltri, Salvini, perché non posso dirlo anche io?”

Emilio Borrelli (Consigliere Regione Campania) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Ricordiamo il famoso festeggiamento di Salvini che insultava i napoletani, sono anni che ci sentiamo epiteti del genere. Non sono un grande tifoso, ma è deplorevole che un tifoso possa provocare qualcuno. Tuttavia c’è differenza nell’essere un vertice, avere un ruolo nella società, rispetto ad un tifoso. Alla fine dei conti, c’è un odio razziale nei confronti delle persone del Sud, ci sono tanti modi per rispondere alle provocazioni: stupido, scemo, cialtrone e invece esce fuori il razzismo verso il Sud. Il vero problema è che non c’è distinzione tra ambienti politici, sociali, tra quello che dicono i tifosi ed i vertici. Il ragionamento è: se lo dicono Feltri, Salvini, perché non posso dirlo anche io?“.