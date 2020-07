De Laurentiis lascia la porta aperta a Callejon: «Resta? Chi può dirlo». Ma ci sono 4 nomi in agenda

Tutto ancora fermo per Callejon che è in scadenza di contratto ma De Laurentiis lascia la porta aperta: «Resta? Chi può dirlo», ha detto ieri il presidente azzurro. Il direttore sportivo Giuntoli ha spiegato nella vigilia del match con il Milan. «Callejon conosce la posizione del Napoli. Questa è casa sua e alla fine sarà lui a prendere la decisione finale». Finora non c’è stata convergenza tra la proposta del club azzurro (un altro anno di contratto e opzione sul secondo con ritocco alle cifre attuali) e quelle che sono le idee dello spagnolo (che punterebbe a un biennale a cifre più alte) ma il tempo ci sarebbe ancora per la fumata bianca. Intanto sono diversi gli esterni di attacco seguiti dal Napoli. L’ivoriano Boga del Sassuolo è il primo obiettivo, monitorati anche Under della Roma, Bernardeschi della Juve e Everton del Gremio. Capitolo rinnovi: atteso a momenti l’annuncio del prolungamento fino al 2025 di Zielinski, trattativa a buon punto con Maksimovic, lavoro già avviato per Mario Rui e Di Lorenzo.