Dall’ Inghilterra – C’è l’offerta del Manchester City per Koulibaly

Probabilmente la notizia che potrà partecipare alla Champions, vista la decisione del TAS, ha dato nuova linfa al mercato del Manchester City. Infatti, stando a quanto si legge sul tabloid inglese, Mirror, la squadra di Pep Guardiola, ritornerebbe alla carica per portare in Premier, Kalidou Koulibaly. Il tecnico avrebbe a sua disposizione oltre 165 milioni di euro per “fare” il mercato e la metà vorrebbe offrirla al Napoli per arrivare al difensore senegalese. Circa 80 milioni di euro per accaparrarsi Koulibaly, oltre ad un terzino mancino e un’ala offensiva in grado di sostituire Leroy Sané, recentemente acquistato dal Bayern Monaco.