SKY, Koulibaly: “Rigore a parte, dovevamo difendere meglio”

Sta tornando la montagna che non è facile scalare, Kalidou Koulibaly. Non è stata una stagione semplice, ma il difensore azzurro ha superato i problemi fisici ed è tornato ai suoi livelli eccelsi. A fine gara interviene ai microfoni Sky: “Dal vivo l’azione è stata molto veloce, ma non credevo fosse rigore. Ma, al di là dell’ episodio, credo che potevamo e dovevamo difendere molto meglio. Anche se bisogna ricordare che il calcio è uno sport di contato, il regolamento va rispettato, ma se in area non puoi fare niente, diventa tutto più difficile. Il Napoli deve essere più cattivo là davanti e dietro la porta deve restare inviolata, ma stiamo lavorando bene. Dobbiamo solo migliorare”