SKY, Gattuso: “Concretizziamo troppo poco e subiamo, mi devo arrabbiare!”

E’ un po’ arrabbiato, Rino Gattuso ai microfoni Sky. Il tecnico del Napoli vuole un Napoli più cinico e preciso negli ultimi metri e davanti alla porta: “Non chiedetemi del rigore, perchè non rispondo. E’ impossibile anche solo pensare che un calciatore possa avere sempre la mani dietro alla schiena. Bisogna senza dubbio cambiare la regola, ma non mi piace far polemica. Devo arrabbiarmi, se parlo della partita, perchè i miei ragazzi sprecano troppo. 7-8 palle gol, ma negli ultimi 20 metri facciamo fatica e sbagliamo troppo, in questo bisogna assolutamente migliorare. Anche se devo dire che chiedo molti sacrifici, soprattutto agli attaccanti. Il Milan ha creato poco, ma ha segnato due gol, per cui è facile poter dire che per quello che facciamo in campo, segniamo troppo poco e subiamo molto. Però, visto che per i primi due mesi mi avete dato del catenacciaro…posso dire che stiamo provando a fare delle cose nuove, quindi qualche rischio ci sta. Su Callejon chiedete in società…sanno cosa penso”