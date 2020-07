Serie B: Il Crotone consolida il secondo posto, poker all’Arechi

Ore 21:00

Ascoli-Empoli 1-0 Eramo (A) 20′

Cremonese-Chievo 1-0 Mogos (C) 90′

Crotone-Pordenone 1-0 Simy (C) 45′

Entella-Pisa 1-1 Vido (P) 9′, Pellizzer (E) 93′

Frosinone-Juve Stabia 2-2 Mallamo (J) 4′, Brighenti (F) 9′, Forte (J) 57′, Dionisi (F) rig. 75′

Livorno-Spezia 0-1 Mastinu (S) 49′

Salernitana-Cittadella 4-1 Gondo (S) 14′, Lombardi (S) 32′ 62′, Gargiulo (C) 37′, Kiyine (S) 84′

Trapani-Benevento 2-0 Pagliarulo (T) 36′, Coulibaly (T) 73′

Venezia-Pescara 1-1 Firenze (V) 48′, Zappa (P) 76′

Ascoli-Empoli. Primo brivido al 6′ con la sassata dal limite di Frattesi alta di poco, al 20′ si sblocca il punteggio con Eramo che insacca a fil di palo con un bellissimo tiro al volo dai 20 metri. Al 30′ Bajrami direttamente su punizione impegna Leali che respinge sui piedi di Mancuso ma l’estremo difensore ascolano salva nuovamente, nel finale di tempo Eramo cerca la doppietta ma Brignoli evita guai seri chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 bianconero. Nel secondo tempo Frattesi cerca gloria personale ma Leali blocca in due tempi, al 73′ Ninkovic crossa per Ranieri che di testa sfiora il raddoppio così al triplice fischio l’Ascoli conquista la vittoria.

Cremonese-Chievo. Primo brivido al 20′ Ciofani prolunga per Kingsley che calcia id prima intenzione trovando però Semper reattivo, al 28′ dopo un batti e ribatti in area Rigione di testa manca il bersaglio di poco. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio così si va a riposo a reti inviolate. Nei secondi 45 minuti Vignato lascia partire un destro velenoso che chiama alla super parata di Ravaglia, nel finale Mogos sblocca il punteggio così al triplice fischio i grigiorossi si aggiudicano la contesa.

Crotone-Pordenone. La prima occasione arriva al 20′ col sinistro di Gerbo a lato non di molto sul cross di Molina, al 26′ Zanellato col mancino calcia dalla lunetta mandando il pallone a lato di un soffio. Nel finale di tempo Simy sblocca il punteggio di testa sul cross di Molina chiudendo il primo tempo col vantaggio pitagorico. Nella ripresa Molina trova in area Messias che calcia id prima intenzione trovando l’ottimo intervento di Bindi, al 68′ Gavazzi calcia dal limite mandando la sfera a lato di un soffio. Nel finale il Pordenone non riesce a pareggiare i conti così al triplice fischio la gara dello Scida termina 1-0 per i rossoblu.

Entella-Pisa. Il match si sblocca al 9′ col tocco di Vido sul perfetto cross dal vertice dell’area di Paolucci, al 15′ Rodriguez solo in area di testa si divora il pareggio. Nel finale di tempo Mazzitelli di testa cerca il pareggio ma la sfera esce di un soffio così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 pisano. Nella seconda frazione Lisi cerca il raddoppio da fuori ma la sfera termina sul fondo, al 67′ Birindelli si accentra e calcia ma Borra in tuffo blocca la sfera. Nel finale arriva il pareggio biancazzurro con Pellizzer che all’ultimo respiro chiude la sfida sull’1-1.

Frosinone-Juve Stabia. La sfida si sblocca già al 4′ col tap-in di Mallamo che sfrutta il perfetto assist di Bifulco, passano 5 minuti e arriva l’immediato pareggio ciociaro con tocco ravvicinato di Brighenti dopo il palo colpito da Ciano. Col passare dei minuti il ritmo cala vistosamente così al duplice fischio si va a riposo in parità. Nel secondo tempo le Vespe si riportano in vantaggio con l’incornata di Forte sul cross di Calò, al 73′ il direttore di gara assegna un penalty al Frosinone che lo specialista Dionsi trasforma siglando il 2-2. Nel finale ciociari in 10 per l’espulsione di Ardemagni che riceve il secondo giallo ma al triplice fischio la contesa termina in parità.

Livorno-Spezia. Primo brivido al 12′ col sinistro di Acampora respinto in corner, al 30′ Mastinu riceve palla in area e solo davanti al portiere calcia ma Plizzari si dimostra provvidenziale in uscita. Nel finale di tempo il match non si sblocca così al duplice fischio squadra a riposo senza reti. Nei secondi 45 minuti i liguri sbloccano il punteggio col calcio di punizione di Mastinu leggermente deviato da Morelli, al 63′ Coppolo si vede sventolare in faccia il rosso diretto per una gomitata su Gudjhonsen lasciando il Livorno in 10 uomini, nel finale non arriva la reazione livornese così al triplice fischio lo Spezia sbanca il Picchi.

Salernitana-Cittadella. Al minuto 14 i campani sbloccano il punteggio col tap-in di Gondo dopo il palo colpito di testa da Di Tacchio, al 32′ arriva il raddoppio salernitano con la rovesciata di Lombardi sugli sviluppi di un piazzato. Passano 5 minuti e il Citta accorcia le distanze con una precisa incornata di Gargiulo che chiude la prima frazione sul 2-1 campano. Nella ripresa arriva il tris dei padroni di casa con la doppietta di Lombardi che non lascia scampo a Paleari, nel finale Kiyine firma il poker salernitano per il definitivo 4-1.

Trapani-Benevento. Sin dalle prime battute i padroni di casa provano a gestire il possesso palla faticando però ad alzare il ritmo, la prima vera occasione arriva al 36′ quando Pagliarulo riesce a sbloccare il punteggio chiudendo così i primi 45 minuti sull’1-0 isolano. Nella seconda frazione Moncini di testa anticipa tutti in area mancando non di molto lo specchio, al 73′ Coulibaly raddoppia le marcature per il Trapani per il definitivo 2-0 che permette al Trapani di sperare nella salvezza.

Venezia-Pescara. Al 7′ sul cross di Lakicevic Longo prolunga per Maleh che da due passi si divora il vantaggio, al 16′ Montalto insacca da due passi ma l’arbitro annulla per offside. Al 21′ sugli sviluppi di un corner Zappa col destro calcia a botta sicura ma Lezzerini respinge, passano 2 minuti e il Delfino resta in 10 per l‘espulsione di Galano per un fallo di reazione. Nel finale di tempo Maleh supera 3 avversari in area e calcia ma Fiorillo chiude lo specchio così al duplice fischio si va a riposo inchiodati sullo 0-0. Nella ripresa Venezia in vantaggio grazie a al colpo di testa di Firenze sul cross di Lakicevic, al 76′ arriva il pareggio del Delfino con Zappa che scatta sul filo del fuorigioco e insacca. Al 67′ l’arbitro ristabilisce la parità numerica espellendo Caligara ma al triplice fischio la sfida termina 1-1.

Classifica

Benevento 77-Crotone 61-Spezia 56-Pordenone 55-Cittadella 52-Frosinone 52-Salernitana 50-Empoli 48-Chievo 47-Pisa 47-Entella 44-Cremonese 43-Ascoli 42-Pescara 41-Venezia 41-Perugia 41-Juve Stabia 38-Trapani 35-Cosenza 34-Livorno 21

A cura di Emilio Quintieri