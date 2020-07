Serie A/ Inter-Torino 0-1 (1T): Inter aggressiva, ma a sorpresa Toro in vantaggio

INTER- TORINO

L’Inter scende in campo a San Siro nel monday night della 32^ giornata di Serie A per agguantare la Lazio al secondo posto. Difronte i nerazzurri si troveranno il Torino a caccia di punti per tirarsi fuori dalle zone basse della classifica. Avvio aggressivo dell’Inter, col baricentro alto cercando di pressare il Toro e mantenendolo nella propria metà campo. Ci prova Lautaro con un timido tentativo dagli sviluppi di calcio d’angolo, ma il tiro è sbilenco. All’11 ci prova Brozovic, conclusione smorzata da Izzo, poi Sirigu si rifugia in angolo. Al 16′ prima conclusione verso la porta per il Torino con il gallo Belotti ma è bravo De Vrij a chiudere. Al 17′ Torino in vantaggio, errore di Handanovic che sbaglia la persa aerea e Belotti ne approfitta. Sorprendentemente i granata si portano sullo 0-1. Reagiscono i nerazzurri con De Vrij che ci prova con una conclusione a pochi metri da Sirigu ma nulla di fatto, palla fuori. Al 31′ paratona di Sirigu che parla una conclusione di Lautaro all’ interno dell’ area di rigore, occasione sprecata. Al 38′ Gagliardini sorprende la difesa granata e tira da posizione defilata, ma la conclusione è fuori dallo specchio. Dall’ altra parte il Toro sfiora il raddoppio con Ansaldi, ma Handanovic è bravo a bloccare. A fine primo tempo Toro avanti 1-0.

TABELLINO

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Sanchez, Lautaro. All.: Conte.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Eriksen, Esposito, Pirola, Agoumé, Biraghi, Skriniar, Candreva.

TORINO(3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi, Aina; Verdi, Belotti. All.: Longo.

A disposizione: A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Singo, Greco, Edera, Berenguer, Millico, Ghazoini, Djidji, Adopo.



STADIO: San Siro, Milano.

ARBITRI: Massa di Imperia, Di Iorio-Bottegoni, IV: Minelli, VAR: Nasca, AVAR: Alassio.



RETI: 17′ Belotti(T).

NOTE: Ammoniti Godin(I), Aina(T), Meitè(T).

Espulso:

Rec. 0-1°Tt.

A cura di Antonio Bisesti.