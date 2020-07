RIVIVI LA CONFERENZA – A. De Laurentiis: “Callejon? Vedremo. Nessun limite per il ritiro, ma ci vorrà prudenza”

Fine della presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro

12,40 – A. De Laurentiis: “C’è purtroppo molta supponenza in questo periodo di Coronavirus, perciò ci vorrà i tanti controlli. Sugli eventi dico che possono venire tutti gli artisti, ma siamo un popolo di toccatori”.

12,35 – A. De Laurentiis: “Callejon e il rinnovo? Chi lo sa. Sulle date del ritiro, dipende dall’inizio del campionato e Champions che non conosciamo le date. Sul ritiro dico che dipende dagli eventi covidiano, ci vorrà un protocollo da studiare con il sindaco e dai collaboratori, per le modalità per i tifosi. In Abruzzo c’è uno stadio da 7 mila posti, in teoria ne potrebbe arrivare oltre 3 mila, quindi nessuna limitazione per nessuno”.

12,29 – A. De Laurentiis: “L’Hotel Sport Village? Davvero molto bello così come quelli vicini, mentre gli alberghi sono efficaci ed efficienti, dove all’interno ci sarà tanto buon cibo, ma è un territorio che offre molto”.

12,27 – Marco Marsilio: “Il distanziamento sociale? Ci attrezzeremo, basandoci sulla curva epidemiologica. Ad oggi l’Abruzzo è a quota zero per le terapie intensive, ma pronosticare oggi è difficile di quello che sarà tra un mese”.

12,22 – Marco Marsilio: “Siamo pronti per le strutture in vista del ritiro. Stiamo potenziando l’aeroporto per i voli intercontinentali, dove si trova a Pescara”.

12,21 – De Laurentiis: “Osimhen e l’utimatum? Non capisco di cosa si parla precisamente, penso di essere stato chiaro, posso dir che si godrà i posti di Castel di Sangro”.

12,17 – De Laurentiis: “Il Napoli è da sempre una macchina europea, purtroppo quest’incidente ancelottiano e il signore mi ha dato una mano sulla spalla. La fluida conversazione c’è stata tra me e Gattuso. I calciatori sono un mondo non semplice, ma lui è un uomo non inquieto, ma appagato, viene da una famiglia umile e non hanno bisogno di lavorare per guadagnare soldi”.

12,11 – De Laurentiis: “Le amichevoli con una squadra internazionale? E’ tutto un work in progress, vediamo le varie disponibilità, compreso le preparazione dei vari club esteri. I campionati Europei dovrebbero partire tutti insieme”.

12,06 – De Laurentiis: “Su Osimhen dico che lui viene da un’altra cultura, la religione e non solo, perciò non c’è fretta”

12,02 – De Laurentiis: “Osimhen? Chi è (ride n.d.r.). Su Gattuso è ovvio che ci sarà il ciclo con la maglia azzurra. Qui spesso si cerca sempre il colpo ad effetto, ma qui bisogna essere umili, lavorare e pedalare. I proclami sono rivolti verso di te”.

11,56 – Angelo Caruso (Sindaco Castel Di Sangro): “Non è per piangeria, ma quando gioca il Napoli, c’è una grande voglia si tifare per gli azzurri. A De Laurentiis gli faccio i complimenti non solo per il lavoro che sta facendo per la squadra, ma anche per le parole spese verso la nostra Regione. Gli daremo in dono la mascherina con il logo della Regione Abruzzo”.

11,50 – Marco Marsilio: “Mi auguro che la situazione epidemiologica ci possa dare una mano per poter avere i tifosi al campo e a seguire la squadra del Napoli. Questo non è uno spot d’emergenza, ma un accordo di sei anni che possono essere rinnovabili”.

11,46 – Marco Marsilio (Pres. Regione Abruzzo): “Siamo onorati di avere il calcio Napoli in Abruzzo, una terra che pochi conoscono. Con De Laurentiis è bastato poco per intenderci al meglio e gli ho detto che qui troverai strutture all’altezza per il ritiro”.

11,46 – De Laurentiis: “L’inizio del campionato? Penso tra la fine di settembre o inizio Ottobre, sarebbe folle partire il 12 Settembre”.

11,43 – De Laurentiis: “Le date del ritiro? Se dovessimo uscire, facciamo le corna, dopo 12 giorni di riposo saremo a Castel di Sangro, intorno al 20. In caso di passaggio del turno, si allungherà di una settimana”.

11,39 – De Laurentiis: “Sulle strutture c’è un bello stadio, tanti campi in erba sintetica e ben 25 campi da tennis. Io mi sono messo a disposizione perchè sono rimasto affascinato dal luogo. Degli abruzzesi c’è da dire che hanno una vision molto signorile. Il prossimo anno prima parte faremo in Trentino, poi il riposo ai calciatori e poi a Castel di Sangro”.

11,34 – De Laurentiis: “L’Abruzzo? E’ stata scelta quest’anno a causa di forza maggiore, vista la vicenda del Covid-19, ma anche perchè è ad un’ora e mezza da Napoli. Ho chiamato il sindaco di Roccaraso e lui mi ha detto perchè non vai a Castel di Sangro e sono rimasto affascinato dalle bellezze e dalle loro strutture. Mi farebbe piacere che da domani si parli del ritiro e non di altri argomenti. In seguito si parlerà di calcio”.

11,28 – Il presidente De Laurentiis e della Regione Abruzzo in attesa di iniziare la conferenza stampa

11,03 – Tra meno di mezz’ora inizierà la presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, tutto pronto.

Questa mattina alle ore 11,30, all’interno dell’Hotel Britannique, ci sarà la presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri probabilmente inizieranno a fine Agosto e termineranno il 9 Settembre. All’evento saranno presenti il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis e il Presidente della Regione Marco Marsilio . Ilnapolionline.com vi terrà aggiornato.

