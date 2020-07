Russo: “La Penna ha arbitrato bene ieri, a parte un episodio. Rigori? Gli arbitri applicano la norma”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Carmine Russo, ex arbitro attuale direttore sportivo: “La Penna ha arbitrato bene ieri, fino all’episodio del calcio di rigore. Poi, qualche decisione non è stata presa a dovere come il fallo di Milik, ma la prestazione non è insufficiente. Da arbitro, ero molto critico con me stesso e per questo non mi piace dare voti agli arbitri, giudicare un episodio è cosa diversa.

Il fallo di mano va punito quando occupa più spazio rispetto alla sagoma del calciatore per cui i movimenti non congrui sono da sanzionare. I due calci di rigore assegnati alla Juventus sono falli punibili in tutto il mondo, non solo in Italia. La norma è chiara e gli arbitri la stanno applicando”.