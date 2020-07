Per la fascia sinistra Gattuso deciderà il futuro di Ghoulam

De Laurentiis e Gattuso devono anche decidere sul futuro di Ghoulam e sulla sistemazione della fascia sinistra, perché il vigore e la dedizione di Mario Rui non possono più bastare. Le soluzioni fin qui adottate – spostamento di Hysaj o utilizzo di Malcuit – non hanno risolto il problema dell’alternativa al portoghese. Ghoulam non è stato più uno dei migliori esterni a livello europeo dopo l’infortunio patito il 1° novembre 2017 nella sfida Champions col City. Gattuso gli ha concesso spezzoni di partite perché lo ha visto allenarsi meglio. Ma è difficile poter immaginare un futuro ancora azzurro per l’algerino, arrivato a 29 anni e con meno di 50 partite nelle ultime tre stagioni. Fonte: Il Mattino.