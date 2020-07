Napoli femminile domani in ritiro. Altri due acquisti per le azzurre

Due colpi importanti per il Napoli Femminile, che domani partirà per il ritiro di Castel di Sangro non prima di aver formalizzato un altro paio di acquisti a sensazione.

Emma Errico rinforzerà il centrocampo del Napoli Femminile con grinta ed esperienza. Cinque anni in A: due a Cuneo, uno a Ravenna ed uno a Sassuolo, il club che ha salutato per arrivare all’ombra del Vesuvio. Per le 102 presenze e 13 reti in massima serie, ma anche 7 campionati tra A-2 e B con il Lagaccio. Ora la maglia azzurra del Napoli Femminile.

Livia Capparelli, metà romana e metà californiana, sarà una delle laterali difensive del Napoli Femminile. Ventitré anni compiuti da poco, ha sempre militato nelle fila della Roma Calcio Femminile prima di approdare a Ravenna nella passata stagione. Lì si è fatta notare ed apprezzare anche in occasione della sfida vinta dalle romagnole sul Napoli (unico ko delle azzurre nella passata stagione). Laureata in relazioni internazionali, la Capparelli è considerata un prospetto molto interessante del nostro calcio e per questo il Napoli Femminile ha scelto di puntare su di lei.

Contestualmente, il Napoli Femminile saluta e ringrazia Federica Russo, portiere titolare della promozione in A nella passata stagione, che si è trasferita altrove. A Federica, il cui contributo per la vittoria del campionato è stato determinante, va l’augurio di un luminoso prosieguo di carriera.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile