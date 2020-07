Top e numerosi flop al Napoli: i voti de Il Mattino

Il pareggio è un risultato che lascia non poco amaro nella bocca di Gattuso e del suo Napoli. Perché sulla bilancia della occasioni, quelle in favore degli azzurri pensano certamente di più rispetto a quelle delMilan. Il Napoli, però, paga una scarsa precisione sotto porta e una vena poco ispirata da parte dei giocatori subentrati nella ripresa e che con la loro freschezza avrebbero potuto e dovuto far cambiare l’inerzia del match. Lobotka non brilla come a Genova e la regia del Napoli ne risente. Pesano anche gli errori dei singoli, come il rigore concesso da Maksimovic e la mancata copertura di Di Lorenzo su Hernandez nel primo tempo.

OSPINA 6

DI LORENZO 6

MAKSIMOVIC 5,5

KOULIBALY 6

MARIO RUI 6

FABIAN RUIZ 6,5

LOBOTOKA 5

ZIELINSKI 5,5

CALLEJON 6

MERTENS 6,5

INSIGNE 6,5

DEMME 5,5

ELMAS 5,5

MILIK 5,5

LOZANO 5,5

POLITANO sv

GATTUSO 6

Fonte: Il Mattino