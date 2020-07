Liga: Il Real Madrid si riporta a +4 sul Barcellona che insegue

Ore 19:30

Alavés-Getafe 0-0

Villarreal-Real Sociedad 1-2 W. Jose (R) 61′, Llorente (R) 75′, Cazorla (V) 85′

Ore 22:00

Granada-Real Madrid 1-2 Mendy (R) 10′, Benzema (R) 16′, Machis (G) 50′

Alavés-Getafe. Primo brivido al 12′ col tentativo di Jason respinto in calcio d’angolo da Jimenez, al 23′ Lucas Perez lascia partire un missile da fuori alto di un soffio. Nel finale di tempo il match non si sblocca così al duplice fischio le squadre vanno a riposo senza reti. Nella seconda frazione Cucu entra in area e calcia ma Jimenez anche questa volta respinge, al 63′ Lucas Perez supera il diretto marcatore e calcia dall’interno dell’area sfiorando il vantaggio. Nel finale Duro sblocca il punteggio finalizzando un’azione corale ma la rete viene annullata dal VAR così al triplice fischio la sfida termina 0-0.

Villarreal-Real Sociedad. Prima occasione all’8′ col tocco di testa a botta sicura di Ontiveros clamorosamente a lato. Passano 5 minuti e Monreal svetta in area e cerca l’incornata ma Asenjo si dimostra provvidenziale. Nel finale di tempo Barrenetxea si fionda su un cross in area e sfiora la traversa con una conclusione aerea così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nei secondi 45 minuti Odegaard trova Willian Jose che di testa sblocca il punteggio. Al 75′ arriva il raddoppio azulblanco con un’altra incornata ma stavolta di Diego Llorente. Nel finale di gara Santi Cazorla dal limite accorcia le distanze così al triplice fischio la Real Sociedad conquista i 3 punti.

Granada-Real Madrid. Al 10′ merengues in vantaggio grazie a Mendy che a seguito di una splendida azione personale lascia partire un missile che si insacca sotto al sette. Al 16′ arriva il raddoppio blanco con la precisa rasoiata di Benzema. Nel finale di tempo il 9 madridista cerca la doppietta con un tiro a botta sicura dall’interno dell’area piccola ma Rui Silva si dimostra provvidenziale chiudendo i primi 45 minuti sul 2-0 per il Real. Nella ripresa Machis si presenta solo davanti a Courtois accorciando le distanze. Al 75′ Puertas calcia dal limite id potenza trovando il portiere madridista pronto e respingere. Nel finale non arriva il pareggio del Granada così al triplice fischio il Real Madrid si riporta in vetta a +4 sul Barça.

Classifica

Real Madrid 83-Barcellona 79-Atletico Madrid 66-Siviglia 66-Villarreal 57-Real Sociedad 54-Getafe 54-Athletic Bilbao 51-Valencia 50-Granada 50-Osasuna 48-Levante 43-Betis 41-Valladolid 39-Eibar 39-Celta Vigo 36-Alavés 36-Leganés 32-Mallorca 32-Espanyol 24

A cura di Emilio Quintieri