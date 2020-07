Il Napoli concretizza poco, Mertens no: sono 125 per il folletto

Il Napoli difetta in istinto killer sotto porta. Peccato. Lui, l’appuntamento difficilmente lo manca, ma al momento non basta. Mertens è sempre più il re del gol del Napoli, il bomber di tutti i tempi che ora è a 125. Peccato che il suo guizzo non porti i 3 punti. Gli azzurri sia nel primo che nel secondo tempo no hanno concretizzato altre numerose occasioni e questo è stato un limite evidenziato anche nella precedente trasferta di Genova e in altre partite. Un aspetto negativo sottolineato da Gattuso nel dopo partita contro il Milan e sicuramente che andrà migliorato a partire dalla sfida di mercoledì a Bologna. Per la prossima gara Ringhio dovrebbe cambiare diverse pedine anche in attacco, l’unico finora sempre presente dal primo minuto nel reparto offensivo dopo la ripresa è stato Insigne.

Il Mattino