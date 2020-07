I partenti sicuri del Napoli per la prossima stagione sono tre

La partita del cuore per Gattuso è finita come non avrebbe voluto. Con un pareggio, grazie alla rimonta del Milan grazie a un rigore trasformato da Kessié, subito dopo l’ennesima prodezza di Mertens. Sospeso tra presente e futuro. Il Napoli sta definendo le strategie di mercato per la prossima stagione. Ci sono cinque nodi da sciogliere per De Laurentiis e Gattuso, se si danno per certe le partenze di Allan, Milik e Callejon, i primi due destinati ad altri club in cambio di un sostanzioso corrispettivo economico e il terzo libero di firmare per un’altra squadra dopo sette anni da protagonista in maglia azzurra. Fonte: Il Mattino