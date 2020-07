Contro il Suo passato è arrivato il primo pareggio in campionato

Proprio contro il Milan, nella partita del suo cuore. Gennaro Gattuso trova il primo pareggio dopo diciassette partite in campionato nella sua gestione da allenatore del Napoli. Un 2-2 contro i rossoneri che sono parte importante del suo passato, prima da calciatore e poi da allenatore, risultato che lascia un rammarico importante a Mertens e compagni.

Gli errori in zona gol e qualche disattenzione di troppo in fase difensiva, invece, hanno fermato il risultato sul pari: restano così 10 le vittorie guadagnate da allenatore del Napoli, con 6 sconfitte e il pari di ieri sera al San Paolo. Pareggi, però, erano già arrivati per il Napoli di Gattuso in Coppa Italia (contro l’Inter nella semifinale di ritorno e contro la Juventus in finale) oltre che in Champions nell’andata contro il Barcellona. Fonte: Il Mattino