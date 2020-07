Ecco i voti del centrocampo ( Mattino): Fabian brilla, Lobo in ombra!

FABIAN RUIZ 6,5

Kessie ha l’ordine di non perderlo di vista nemmeno per un attimo e quasi quasi lo seguirebbe anche nello spogliatoio durante l’intervallo. La pressione dell’ivoriano gli toglie un briciolo di lucidità, ma non la qualità, perché con i suoi piedi educatissimi disegnare buone verticali.

LOBOTOKA 5

La mossa a sorpresa di Gattuso dopo la bella prestazione contro il Genoa, ma stavolta lo slovacco non concede il bis. Anche perché Calhanoglu gli toglie l’ossigeno in ogni giocata. E allora i palloni sbagliati diventano tanti, forse anche qualcuno di troppo per un regista.

ZIELINSKI 5,5

La migliore occasione della sua gara arriva a gioco fermo, ed è quasi un bene visto che sulla conclusione a botta sicura, Donnarumma indovina forse l’unica vera prodezza di una serata tutto sommato negativa. Quanto a Piotr, si accende a intermittenza e senza mai essere decisivo.