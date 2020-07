Dalla Francia il nome nuovo per la fascia sinistra. Resta in lizza Tsimikas

In attesa di Osimhen, il quale deve dare ancora la risposta al Napoli, il club azzurro guarda anche al terzino sinistro. Due i nomi nella lista di Giuntoli, nel caso di partenza di Ghoulam. Oltre Tsimikas che sembrava ad un passo dal Nizza, ma potrebbe tornare di moda. L’altro è un nome nuovo, è quello di Amavi del Marsiglia. Il laterale mancino ha un anno ancora di contratto, quindi o rinnova, oppure dirà addio. Su Ghoulam non è semplice trovare una sistemazione per ingaggio e non solo, ma il tempo è galantuomo.

Fonte: Antonio Giordano CdS