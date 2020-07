Chiariello: “Arbitraggio scadente: Manca un rosso a Theo e un rigore”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 nel corso di Campania Sport: “Quella tra il Napoli e il Milan era una sfida che vedeva opposte due tra le squadre più in forma del campionato. Alla fine partenopei e rossoneri non si sono fatti male e al San Paolo è finita con il punteggio di 2-2. Il Napoli ha dominato la partita. Nel Milan solo un calciatore sarebbe titolare nella squadra azzurra: Theo Hernandez. L’arbitraggio è stato scadente. C’era un rigore nettissimo su Elmas, ma l’arbitro non ha dato il penalty. Theo Hernandez sarebbe dovuto uscire per un fallo con il piede a martello. Ha sbagliato anche Gennaro Gattuso. Non doveva uscire Callejon, ma non Insigne. Milik fa venire i nervi: gioca senza la giusta determinazione”.