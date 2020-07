Il Cds vota la panchina: Nessuno ha dato il cambio di marcia

Ecco i voti de Il Corriere dello Sport sulla panchina azzurra. Stavolta i cambi di Gattuso non hanno portato quello che serviva. Elmas, Demme e Lozano non hanno inciso particolarmente. Mentre Milik si è fatto notare solo per un calcio di punizione nel recupero alle stelle. Senza voto invece Politano che negli ultimi minuti non è riuscito a dare il cambio di marcia sulla corsia destra che chiedeva Gattuso.

Elmas (20’ st) 6

Meno qualità e più forza rispetto a Fabian. Dà freschezza a un Napoli in debito di ossigeno.

Demme (20’ st) 6

Neppure lui impressiona anche se va meglio di Lobotka.

Politano (39’ st) sv

Milik (29’ st) 5,5

Una punizione calciata male e un quarto d’ora senza squilli.

Lozano (29’ st) 6

Ci mette la grinta, ma non sfonda.