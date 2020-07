CdS -Napoli e Milan fanno bene al football “Eurobelli e possibili”

E non si potrà dire che in quelle bolle d’afa, il calcio rischia di scoppiare: e in una notte abbagliante – quattro gol, un rigore, un espulso – qualche papera qua e là e non di un uomo qualsiasi, ma di Gigio Donnarumma – Napoli e Milan lasciano che gli occhi si riempiano e la Roma se la spassi. E’ un 2-2 ricchissimo di materia grigia, di piedi buoni, di esuberanza tecnica e anche atletica, che fa bene al football ma soprattutto a Fonseca e un po’ anche a Pioli: la loro Europa, quella che il Napoli ha già prenotato vincendo la Coppa Italia, è nelle proprie mani, nonostante il Sassuolo stia lì, minacciosamente presente.

Fonte: CdS