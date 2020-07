Il Cds vota il Centrocampo: Azzurri non brillanti come al solito

Ecco i voti de Il Corriere dello Sport sul centrocampo partenopeo. Prova sufficiente per Zielinski e Fabian, quasi mai pericolosi al tiro ma molto utili in fase di interdizione. Lobotka leggermente sotto la sufficienza per merito anche del lavoro sporco del milanista Hakan Calhanoglu.

Fabian Ruiz 6

Kessie lo prova a marcare il fisico mettendogli pressione, ma lui fa pesare la sua tecnica e la sua bravura negli inserimenti, con e senza palla. Peccato che la mira non sia quella giusta.

Lobotka 5,5

Preferito a Demme, è schermato da Calhanoglu e non garantisce fluidità alla manovra. Non entra nel match né incide come potrebbe. Sostituzione forse tardiva.

Zielinski 6

Sfiora il gol con una gran botta da fuori e partecipa al palleggio. Bene, ma non superlativo. La sensazione è che gli manchi ancora qualcosa per essere un top.