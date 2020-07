Carmine Russo: “Il rigore? L’errore è di La Penna e non di Rocchi al VAR”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol”, è intervenuto l’ex arbitro Carmine Russo, dove ha analizzato gli episodi di Napoli-Milan. “Vorrei subito dire che il rigore concesso al Milan, non c’è. Si vede che Maksimovic tocca prima il pallone e nello slancio Bonaventura va sulla gamba del difensore serbo. In questo caso però il protocollo dice che la decisione finale non è di Rocchi che è al VAR, ma l’errore è di La Penna che valuta in questo modo. Dal prossimo anno sarà obbligatorio andare a vedere l’episodio al monitor. I falli di mano? E’ una regola che penalizza i difensori, ma in occasione di Juventus-Atalanta il penalty c’è perchè De Roon appena vede il pallone, allarga il braccio”.

La Redazione