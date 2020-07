CALCIO FEMMINILE – Valentina Boni rinnova con il Chievo Verona

Il ChievoVerona Women F.M. farà ancora affidamento sulla classe e sull’esperienza di Valentina Boni.

La società gialloblù è riuscita a blindare la fuoriclasse nata a Peschiera del Garda, che ha firmato pochi giorni fa il rinnovo di contratto che la legherà al club fino a giugno 2021.

La Boni è un elemento imprescindibile per lo scacchiere tattico di mister Dalla Pozza e la sua conferma permette alla squadra di aumentare le certezze in vista della prossima stagione di Serie B.

Valentina Boni è infatti una giocatrice che non ha bisogno di presentazioni. Quattro scudetti, quattro volte vincitrice della Coppa Italia, una carriera ricca di soddisfazioni e lunga più di vent’anni, in cui è stata protagonista dei palcoscenici più prestigiosi del calcio femminile italiano.

A 37 anni, quasi 400 gol dopo, la Boni non ha nessuna intenzione di fermarsi, continuando a deliziare con le sue giocate tutti i campi in giro per lo “stivale”.

Alla base di tutto ciò, come dice la stessa calciatrice, c’è la passione sconfinata per questo sport: “Nessun segreto, semplicemente giocare a calcio è la cosa che mi piace di più in assoluto e mi fa divertire. Ovviamente tenersi in forma, allenarsi ogni giorno e fare una vita da atleta è molto importante. Il calcio mi è mancato tantissimo – continua la Boni. Mi è mancato proprio il campo, il pallone, giocare. Ho tantissima voglia di ricominciare“.

Fonte: chievoveronawomen.it