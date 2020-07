Alla ripresa del campionato Lozano ritrovato, Gattuso valuta la permanenza

Dopo il lockdown, invece, è stata seriamente ripresa in considerazione la posizione di Lozano, l’acquisto più costoso della gestione De Laurentiis: 42 milioni spesi undici mesi fa per portare a Napoli l’esterno della scuderia Raiola. Il messicano è piaciuto a Gattuso perché sta mettendo negli allenamenti e nelle partite – parentesi, finora – il piglio giusto, abbinato a una tecnica appena intravista a Napoli, dove gli spazi per Hirving sono stati ridotti perché sulle fasce sono in azione Callejon (e ora Politano) e Insigne. Il valore di questo rapido attaccante, che il 30 luglio compie 25 anni, si è abbassato a 28 milioni, secondo la stima del sito specializzato Transfermarkt. Improbabile che arrivi un’offerta economica che soddisfi il Napoli. E allora: meglio concedere a Lozano un’altra chance o cederlo per un anno in prestito? Una sfida per Gattuso può essere rivalutare pienamente il giocatore nella prossima stagione a Napoli. Fonte: Il Mattino.