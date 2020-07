UFFICIALE – Arrivano al Napoli femminile Jansen e Mainguy

Il Napoli femminile di mister Geppino Marino e del presidente Lello Carlino, sono tra le società più attive sul mercato e piazzano in una giornata ben due acquisti per la prossima stagione. Ecco i comunicati:

La francese Emmeline Mainguy difenderà i pali del Napoli Femminile nella prossima stagione in A. Proveniente dal Dijon, 32 anni compiuti da un mese, ha giocato tra le altre con Santa Teresa ed Estremadura ed in Francia con Lione e Guingamp. Si tratta di un vero e proprio colpo di mercato visto che la Mainguy, per esperienza e fisicità, è considerata tra le migliori nel ruolo in Europa.

Benvenuta!

Sofieke Jansen, 20 anni, centrocampista proveniente dal Sassuolo, è una nuova giocatrice del Napoli Femminile. In Italia la Jansen ha giocato con la maglia neroverde in Serie A ma anche per due stagioni con la Ternana (calcio a cinque). In Olanda, invece, la Jansen ha militato con il GC&FC Olympia e il Thorbecke Rotterdam. Da ieri è iniziata la sua avventura napoletana.

Benvenuta, Sofieke!

Fonte: facebook Napoli femminile