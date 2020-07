Tra i tanti rinnovi degli azzurri solo uno è a forte rischio

Gli azzurri chiamati ai rinnovi sono tanti. A momenti si attende l’annuncio del rinnovo di Zielinki ma ormai il prolungamento fino al 2025 del centrocampista polacco è da considerare davvero cosa fatta. Il lavoro ora andrà avanti con Maksimovic, il centrale difensivo serbo che è stato rilanciato da Gattuso è uno tra gli altri in scadenza 2021 e prolungherà l’accordo con il club azzurro. La trattativa è già partita da tempo e si prosegue per trovare la convergenza su tutti gli aspetti del nuovo accordo. E c’è già il discorso molto ben avviato con Mario Rui, il terzino portoghese tra i migliori in questa ripresa dopo il lockdown tra gli azzurri dopo un rendimento già positivo nella prima parte di stagione. Altro discorso di rinnovo riguarderà Di Lorenzo, splendido protagonista nella sua prima stagione a Napoli (anche lui come Mario Rui e Hysaj ha come agente il napoletano Giuffredi). In scadenza 2021 c’è Ghoulam, il suo futuro è ancora da definire, resta il più incerto. Fonte: Il Mattino