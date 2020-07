Prima del match del San Paolo, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Sky: “Questa è una partita importante per Gattuso, sarà emozionante affrontare la sua ex squadra. Il Napoli vuole continuare con lui e lui vuole lavorare e continuare con il Napoli, per cui, nessun problema per il rinnovo. Stesso discorso vale per Callejon. Sarà lui a decidere, Napoli è casa sua e lui lo sa”