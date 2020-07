Serie A, tra poco in campo Genoa/Spal: formazioni ufficiali

La sfida salvezza tra Genoa e Spal aprirà la domenica della 32a giornata di Serie A, in programma alle ore 17:15 al Ferraris. Una partita da non sbagliare per i primi, l’ultima chiamata per i secondi per evitare la retrocessione in Serie B. Le formazioni scelte dai due tecnici:

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Masiello; Cassata, Schone, Behrami; Falque; Pandev, Pinamonti. All.: Nicola.

SPAL (4-3-1-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Dabo, Valdifiori, Missiroli; Strefezza; Floccari, Petagna. All.: Di Biagio