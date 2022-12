SERIE A, primo tempo: Cagliari-Lecce 0-0; Fiorentina-Verona 0-1; Parma-Bologna 0-2; Udinese-Sampdoria 1-1

CAGLIARI-LECCE 0-0. 21′, Falco, sinistro rasoterra dal centro dell’area: Cragno respinge lateralmente. 22′, Saponara, al limite dell’area, conclude al volo: Cragno respinge. Sulla ribattuta, Babacar coglie il palo di sinistro. 23′, ancora Saponara, stavolta di testa all’altezza del secondo palo: Cragno neutralizza. 43′, triangolazione Mancosu, Babacar e Saponara. Quest’ultimo strozza la conclusione sul palo lontano. 50′, Joao Pedro si produce in un filtrante per Nandez. Cross per Simeone che, in tuffo di testa, non riesce a deviare in porta. 0-0.

FIORENTINA-VERONA 0-1. 17′, Gol del Verona. Amrabat lancia verticale per Faraoni, che, in acrobazia, infila in rete. 0-1. 35′, Sottil scambia con Kouame al limite dell’area. Questi conclude alto sopra la traversa. 37′ ancora Fiorentina. Ribery trova Kouame in area, che appoggia all’indietro per Castrovilli. Tiro alto. 0-1.

PARMA- BOLOGNA 0-2. 3′, Gol del Bologna. Angolo dalla destra di Orsolini: Danilo stacca di testa sul primo palo e batte Sepe. 0-1. 16′, raddoppio del Bologna. Soriano supera con una finta Gagliolo e tira di sinistro dalla distanza: un rimbalzo inganna Sepe. 0-2.

UDINESE-SAMPDORIA 1-1. 37′, gol dell’Udinese. Lasagna vince un duello fisico con Yoshida. Evita il recupero di Colley. E supera Audero, con un gran sinistro dal limite. 1-0. 46′, Gol della Sampdoria. Sponda di Ekdal per Quagliarella, che calcia col destro, di controbalzo, dal limite. Niente da fare per Musso. 1-1.