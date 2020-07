SERIE A, Genoa-Spal: 2-0 finale, il Genoa domina la gara

Primo tempo a tinte rossoblu. 24′, gol del Genoa. L’azione nasce da un lungo lancio dalla difesa. Iago Falque poi tocca per Pandev. Che, con il sinistro, salta Bonifazi. E poi conclude con il destro, incrociando sul secondo palo. 34′, Pinamonti calcia in porta rasoterra dalla distanza. Letica para in due tempi. 34′, Pandev, sempre molto attivo, entra in area dalla sinistra e incrocia di sinistro. Letica para a terra. 37′, rigore per il Genoa. Cassata subisce fallo da Reca. Incaricato della battuta, Iago Falque. Che decide di aprire il tiro. Letica, Abbranca in presa bassa. Il Genoa comanda. Spal non ancora pervenuta.

Nel secondo tempo continua il dominio rossoblu. 53′, Dabo stende Pandev. Punizione da posizione centrale. 54′, raddoppio Genoa. Sulla conseguente battuta, Schone si inventa una “foglia morta” di antica memoria. Il pallone, infatti, scavalca velocemente la barriera e va ad infilarsi angolato in rete. Nonostante i suoi 2 metri, il portiere ferrarese Letica, proteso in tuffo, non ci arriva. 2-0. 56′, girata di sinistro di Pinamonti, palo esterno. 79′, il subentrato Sanabria tira da lontano. La palla si alza di non molto oltre la traversa. 85′, ancora Sanabria, imbuca Schone davanti al portiere. Questi prova uno “scavetto” a Letica, che però mura. Nel finale, il solo Petagna si rende pericoloso con un “ponte” aereo in area piccola, su lungo traversone dalla sinistra. Al Genoa questa sfida. In attesa della diretta concorrente Lecce, impegnata più tardi, in serata, contro il Cagliari.

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Masiello; Behrami (73′ Lerager), Schone, Cassata (60′ Barreca); Falque; Pandev (73′ Sanabria), Pinamonti (90′ Destro). All. Nicola

SPAL (4-3-1-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Dabo (70′ Sala), Tunjov (58′ Valdifiori), Missiroli; Strefezza (58′ D’Alessandro); Petagna, Floccari (70′ Cerri). All. Di Biagio.

Marcatori: 24′ Pandev, 54′ Schone

Ammoniti: Floccari (S), Behrami (G), Cerri (S)

Note: Al 37′ Letica (S) para un calcio di rigore a Iago Falque (G)