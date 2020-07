SERIE A, Genoa-Spal: 1-0, il Genoa comanda, Spal non ancora pervenuta

Primo tempo a tinte rossoblu. 24′, gol del Genoa. L’azione nasce da un lungo lancio dalla difesa. Iago Falque poi tocca per Pandev. Che, con il sinistro, salta Bonifazi. E poi conclude con il destro, incrociando sul secondo palo. 34′, Pinamonti calcia in porta rasoterra dalla distanza. Letica para in due tempi. 34′, Pandev, sempre molto attivo, entra in area dalla sinistra e incrocia di sinistro. Letica para a terra. 37′, rigore per il Genoa. Cassata subisce fallo da Reca. Incaricato della battuta, Iago Falque. Che decide di aprire il tiro. Letica, Abbranca in presa bassa. Il Genoa comanda. Spal non ancora pervenuta.

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Masiello; Behrami, Schone, Cassata; Falque; Pandev, Pinamonti. All. Nicola

SPAL (4-3-1-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Dabo, Tunjov, Missiroli; Strefezza; Petagna, Floccari. All. Di Biagio.