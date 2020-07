Pioli punta tutto sul presente: “Non ci basta il settimo posto”

Da quando si è tornati in campo, i rossoneri non hanno sbagliato quasi niente. Quattro vittorie e un pareggio. Pioli evita di pensare ad un futuro che, comunque, lo vuole lontano da Milano, nonostante i buoni risultati e si concentra esclusivamente su questo finale di campionato: «Non so se il club ha già deciso o dovrà decidere, ma in questo momento non è una preoccupazione mia né dei giocatori: l’unica preoccupazione è fare bene», ha detto il tecnico rossonero. «Adesso sembra che abbiamo lavorato bene solo nel lockdown ma non è così. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro iniziato a ottobre e dobbiamo fare di tutto per restare soddisfatti alla fine, noi e il club. Poi, chi dovrà prendere le decisioni le prenderà. Né io né i miei giocatori saremmo contenti di finire al settimo posto».

Il Mattino