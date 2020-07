Il Parma ha effettuato un nuovo ciclo di test molecolari dopo che un membro della società, non un calciatore, era stato riscontrato positivo al coronavirus. Ai test fatti in mattinata tutto il gruppo squadra è risultato negativo, compreso il membro in questione che continuerà l’isolamento. La squadra, quindi, come da programma oggi pomeriggio si recherà allo stadio Tardini per disputare la gara contro il Bologna prevista per le 19.30

