Il Napoli prepara il Pano B in caso sfumasse Osimhen

Le difficoltà degli ultimi giorni legate all’arrivo di Victor Osimhen hanno fatto suonare campanelli d’allarme in casa Napoli. L’obiettivo è evitare situazioni come quella di un anno fa con la telenovela Pepé. Proprio per questo la dirigenza azzurra si sarebbe già mossa nelle ultime ore per pensare a un Piano B nel caso in cui il nigeriano dovesse dire definitivamente no al club.

Secondo il Daily Star, tornerebbe in auge anche il nome di Luka Jovic. Il serbo che era stato prima scelta di Giuntoli nei mesi scorsi prima di guadagnarsi una riconferma – quantomeno tacita – al Real Madrid. Ora sul calciatore, però, ci sono anche club inglesi come Chelsea e Leicester che proveranno a convincere alla cessione gli spagnoli, che un anno fa avevano pagato 60 milioni di euro per portare il serbo in Liga dalla Germania. Fonte: Il Mattino