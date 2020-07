RIVIVI il LIVE SERIE A – Napoli-Milan 2-2 al San Paolo

96′ – Arriva il triplice fischio al San Paolo: Napoli-Milan 2-2.

91′ – Milik calcia direttamente su punizione dai 30 metri, ma la sfera sorvola la traversa.

90′ – Cinque minuti di recupero.

88′ – Quarto cambio per il Milan: Entra Krunic ed esce Rebic.

87′ – Espulso Saelemaekers per un’entrata in ritardo su Elmas.

85′ – Ammonito Saelemaekers per un fallo su Di Lorenzo.

84′ – Ultimo cambio per il Napoli: Entra Politano ed esce Callejon.

82′ – Theo Hernandez entra in area a seguito di un contropiede e serve Bonaventura ma Koulibaly è provvidenziale e anticipa al centro dell’area Bonaventura e Leao.

79′ – Riprende il gioco col Napoli in possesso palla.

78′ – COOLING BREAK

77′ – Ammonito Conti per un’entrata in ritardo su Mario Rui.

75′ – Ammonito Theo Hernandez per un’entrata in ritardo su Milik.

74′ – Altro doppio cambio per il Napoli: Entrano Milik e Lozano ed escono Mertens e Insigne.

73′ – PAREGGIO DEL MILAN – Dagli undici metri si presenta Kessie che pareggia i conti spiazzando Ospina col destro.

70′ – RIGORE PER IL MILAN – Bonaventura viene atterrato in area da Maksimovic.

68′ – Bonaventura crossa dalla bandierina per Leao che di testa sfiora l’incrocio. Ma il gioco è stato fermato per un fallo in mischia di Romagnoli.

65′ – Doppio cambio per il Napoli: Entrano Elmas e Demme ed escono Lobotka e Fabian Ruiz.

64′ – Leao dai 25 metri lascia partire un missile col mancino alto non di molto.

61′ – Doppio cambio per il Milan: Escono Ibrahimovc e Calhanoglu ed entrano Leao e Bonaventura.

60′ – GOOOOOOOOL DEL NAPOLI – Mertens in area riceve da Callejon e calcia col destro trovando un incerto Donnarumma dopo una leggera deviazione di Romagnoli.

57′ – Rebic supera in dribbling Maksimovic con una finta, ma al momento del tiro il croato viene anticipato.

56′ – Sugli sviluppi di un corner battuto da Mario Rui Donnarumma libera l’area rossonera.

52′ – Callejon dal vertice dell’area cerca il goal ma la sfera sorvola la traversa.

50′ – Conti taglia dalla destra verso il centro del campo e arrivato al limite calcia ma la sfera viene ribattuta.

47′ – Ibrahimovic riceve palla dal limite e calcia trovando Ospina pronto alla presa.

46′ – Primo cambio per il Milan: Entra Saelemaekers ed esce Paquetà.

46′ – Inizia la ripresa al San Paolo.

47′ – Duplice fischio al San Paolo: Napoli-Milan 1-1.

45′ – Due minuti di recupero.

42′ – OCCASIONE NAPOLI – Insigne supera in dribbling Conti e crossa in area per Zielisnki che calcia a botta sicura ma Donnarumma si dimostra provvidenziale.

41′ – Fabian Ruiz dai 25 metri calcia a giro col mancino ma la sfera termina a lato non di molto.

40′ – Mario Rui scappa sulla sinistra e da posizione defilata calcia ma Donnarumma respinge.

37′ – Mertens viene liberato al tiro dal limite spostato sulla destra, ma il tiro del belga è troppo lento per impensierire Donnarumma.

34′ – GOOOOOOOOL DEL NAPOLI – Sugli sviluppi di un piazzato battuto da Insigne la sfera arriva a Di Lorenzo che di testa chiama all’intervento Donnarumma che respinge, ma sulla ribattuta lo stesso terzino del Napoli ribadisce in rete.

30′ – Ammonito Mario Rui per un fallo su Bennacer.

29′ – Insigne cerca il goal dai 25 metri ma Donnarumma blocca.

28′ – Riprende il gioco col Milan in possesso palla.

26′ – COOLING BREAK

23′ – OCCASIONE NAPOLI – Zielinski elude la marcatura di Kessie e lascia partire una sassata mancina a incrociare dal limite che esce di pochissimo.

20′ GOAL DEL MILAN – Rebic in area difende palla e col sinistro serve sul secondo palo Theo Hernandez che al volo col mancino insacca per l’1-0 del Diavolo.

19′ – OCCASIONE NAPOLI – Mertens supera ancora Conti e serve Callejon al limite dell’area piccola ma Gigio Donnarumma si dimostra provvidenziale.

17′ – PALO DEL NAPOLI – Insigne dai 20 metri calcia a giro col destro ma Donnarumma in volo respinge contro il legno alla sua sinistra. Ma il gioco era fermo per l’offside di Mertens che era sulla linea del tiro.

14′ – OCCASIONE NAPOLI – Mertens supera in dribbling Conti e Paquetà dalla sinistra e da posizione defilata calcia col piatto destro ma Donnarumma si distende e respinge a mano aperta.

12′ – Insigne cerca un complicato schema su punizione dai 30 metri e il Milan allontana la sfera.

9′ – Ammonito Di Lorenzo per un fallo su Theo Hernandez.

7′ – Theo Hernandez serve Rebic in profondità sulla sinistra che crossa cercando un compagno sul secondo palo, ma Mario Rui concede un corner anticipando Paquetà.

4′ – Callejon sbuca alle spalle di tutti in area ma Donnarumma ancora una volta in uscita ferma lo spagnolo.

2′ – Insigne riceve sulla trequarti e si allunga la sfera ma Donnarumma in uscita bassa ferma il capitano azzurro.

1′ – Calcio d’inizio al San Paolo.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic , Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Luperto, Ghoulam, Manolas, Hysaj, Allan, Elmas, Younes, Demme, Lozano, Milik, Politano. All. Gattuso

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Paquetà, Calhanolgu, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, Soncin, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunic, Saelemaekers, Bonaventura, Leao, Maldini. All. Pioli

Gli azzurri così:

Al San Paolo ci sarà il Presidente

Arbitro: La Penna; Ass1: Paganessi; Ass2: Mondin; IV: Abisso; VAR: Rocchi; AVAR: Bindoni

20,15 – Stasera allo stadio San Paolo tornerà il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in vista della sfida contro il Milan.

Questa sera allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 21,45, il Napoli affronterà il Milan, per la trentunesima giornata di campionato. Sarà una sfida che in passato è stato un classico per lo scudetto, entrambe in ottima condizione di forma, perciò un match tutto da gustare, con le migliori formazioni dal primo minuto. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione