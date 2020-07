(Grafico) Napoli/Milan, conferma per Lobotka. Pioli punta tutto su Ibra

Questa sera alle ore 21,45 i giocherà allo stadio San Paolo, a porte chiuse, Napoli-Milan, sfida che in passato era per lo scudetto. Per Gattuso è una sfida speciale, occasione di un pronto riscatto, dopo l’esonero dello scorso anno. In porta in vantaggio Ospina su Meret, la mossa a sorpresa dovrebbe essere Lobotka in vantaggio su Demme. L’attacco composto da Callejon, Mertens e Insigne. In casa rossonera tutto sulle spalle di Ibrahimovic, alle sue spalle: Cahalanoglu, Rebic e Saelemkers.

Fonte: CdS