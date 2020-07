E Gattuso, per la prima volta, sfida il suo passato rossonero

Il Milan da avversario, per la prima volta. 13 anni in rossonero ed una sfida che non potrà mai essere come le altre per Rino Gattuso. Il suo passato ed il suo amico Ibrahimovic di fronte. Potrà contare su Koulibaly e Demme, e probabilmente sarà proprio il senegalese che dovrà vedersela con Ibra. Per il tedesco, invece, il ruolo sempre delicato di play. Le altre novità rispetto alla trasferta contro il Genoa saranno il rientro di Ospina tra i pali, quello di Di Lorenzo da terzino destro, di Zielinski da mezzala destra e di Callejon da esterno destro del tridente di attacco: la previsione è che Ringhio modificherà sei pedine nell’assetto base.

Insigne sarà ancora titolare, Gattuso lo ha sempre schierato dal primo minuto in questa ripresa della stagione dopo il lockdown e più in generale gli ha dato fiducia fin dal primo giorno in cui è arrivato sulla panchina azzurra. E Lorenzo contro il Milan spesso è stato decisivo: 6 i gol segnati ai rossoneri, tre al San Paolo (l’ultimo nella vittoria 2-1 del 18 novembre 2017) e tre al Meazza. Proverà ancora a colpire stasera dopo la prodezza di domenica scorsa contro la Roma, il gol decisivo del 2-1.

Il Mattino