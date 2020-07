Clamorosa scelta di Osimhen, AdL cambia obiettivo in attacco

Il Napoli attendeva la scelta, e lo farà ancora, di Victor Osimhen, ma al momento non ha ancora dato risposta definitiva. La punta nigerina del Lille, ad eccezione di un agente che gli avrebbe detto di non avere fretta sul suo futuro, starebbe pensando di cambiare il resto della procura. L’obiettivo è di attendere offerte più allettanti, soprattutto dalla Premier League. De Laurentiis inizia a guardarsi intorno, nel caso il giocatore dicesse di no e si pensa all’attaccante di 24 anni, del Crystal Palace Sorloth che quest’anno è stato in prestito al Trabzonspor, il costo dell’operazione sarebbe sui 10 milioni.

Fonte: Tuttosport