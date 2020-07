Lo sfogo di Immobile su Instagram: “Lasciate in pace la mia famiglia”

La sconfitta col Sassuolo ha segnato la definitiva resa della Lazio per la corsa Scudetto. Il post-partita è stato animato, tra presunti confronti accesi (smentiti dalla società biancoceleste) e critiche per la tenuta atletica della squadra. La furia dei tifosi si è abbattuta anche sul beniamino laziale Ciro Immobile. Infatti sui profili social del calciatore napoletano sono piovuti insulti, tanto che lo stesso Ciro ha pubblicato su Instagram una storia per abbassare i toni: “Probabilmente c’è qualcuno che dimentica facilmente. Vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente ma la mia famiglia non c’entra niente, grazie”.