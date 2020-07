CALCIO FEMMINILE – Emma Errico vicinissima al Napoli. In arrivo anche l’inglese Dalton

Il Napoli femminile è scatenata sul mercato, in vista di una serie A che vuole fare da protagonista. Dopo gli acquisti di: Di Criscio, Goldoni, Jansen, Manguy e Dalton, è in dirittura Errico. La calciatrice classe ’96 ex Tavagnacco e Sassuolo domani sarà in città per le visite mediche e la firma del contratto. Un’altra giocatrice di talento al servizio di mister Marino.

Fonte: tuttocalciofemminile.com