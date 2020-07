Buone notizie per Sarri: Demiral di nuovo in gruppo

Buone notizie in casa bianconera. Pareggio riacciuffato in extremis contro l’Atalanta, ieri sera per la Juventus ed oggi il recupero di Merih Demiral. Il calciatore di nuovo in gruppo, questa mattina, a sette mesi dall’ infortunio (distorsione del ginocchio sinistro e lesione del legamento crociato anteriore, con associata lesione meniscale). Un rientro importante per Sarri viste le difficoltà difensive palesate dai bianconeri nelle ultime settimane. La Juventus, intanto, ha iniziato a preparare la delicata trasferta di Sassuolo in programma mercoledì alle ore 21. Recupero e palestra per chi ha giocato ieri, classico allenamento per il resto della squadra. Domani nuovo allenamento mattutino alla Continassa.

