Per l’Inter non è certo un momento facile e non solo per i risultati che tardano ad arrivare, ma anche fuori dal terreno di gioco. Il centrocampista croato Marcelo Brozovic sarebbe passato con il rosso a bordo della sua Rolls Royce in zona Porta Genova. Il calciatore è stato fermato ed era positivo all’alcoltest, di conseguenza ritiro della patente.

Fonte: Gazzetta dello Sport