Bonfanti: “Ibra e Rebic in avanti, dietro le punte giocherà…”

Il giornalista di 7Gold, Francesco Bonfanti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante la trasmissione Radio Goal: “Paquetà? Probabilmente con il Napoli non giocherà titolare. Calhanoglu, invece, giocherà dal primo minuto dietro le due punte, che saranno Ibrahimovic e Rebic. Non mi sembra di certo un mistero che Rino e il club azzurro siano interessati a lui. In questo momento Kessié sta garantendo un rendimento costante e sta migliorando le prestazioni partita dopo partita. Lui e Bennacer stanno formando una coppia di notevole livello. La logica vorrebbe che Franck facesse parte del nuovo progetto Milan, se però dovessero arrivare offerte irrinunciabili, non escludo che possa essere sacrificato”.