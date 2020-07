Mercoledì 15 Luglio alle ore 19,30 si giocherà allo stadio “Dall’Ara” Bologna-Napoli, sfida valevole per la trentaduesima giornata di campionato. Per il tecnico dei felsinei Mihajlovic però non arrivano buone notizie dall’infermeria, visto l’infortunio per stiramento del centrocampista Shouten, quindi stagione terminata. In forte dubbio anche Poli e la punta Santander.

Fonte: Corriere dello Sport