Zielinski vicinissimo al rinnovo: “Gattuso decisivo nella mia scelta”

L’annuncio arriva direttamente da Piotr Zielisnki: «È da tanto tempo che stiamo trattando il rinnovo e spero che nei prossimi giorni arriverà l’annuncio. Di queste cose si preoccupa il mio allenatore. Io sto benissimo qui e voglio continuare qui». Il centrocampista polacco, a Sky, conferma che il matrimonio ci sarà: contratto fino al 2025, con una cifra che si aggira sui 4 milioni a stagione.

L’agente di Zielinski, Bartolomej Bolek, è in arrivo in Italia la prossima settimana per certificare il tutto. «Gattuso è stato molto importante nella ricerca di un accordo. Il mister ha un carisma molto forte. E’ arrivato nel nostro spogliatoio e subito si sentiva come lo abbiamo percepito come quando era giocatore. Uno tosto, che mi consiglia di mettermi bene tra le linee, di guardare avanti, di cercare i compagni, di tirare anche in porta» ha spiegato Zielinski.

Il mediano ha aggiunto sui prossimi impegni: «Il Milan ha dimostrato che è un’ottima squadra contro la Juve, erano sotto di 2-0 e hanno vinto 4-2 quindi sicuramente sarà una partita molto difficile. Se facciamo uno step mentale secondo me possiamo guardare in alto, perché, già ora, stiamo diventando una squadra veramente forte ed anche una partita così contro il Barcellona sarà veramente bella da giocare. Lottare per lo scudetto il prossimo anno? Sì, abbiamo una rosa molto forte e poi bisogna vedere quali giocatori rimangono. Alcuni andranno via, ma sicuramente ne verranno altri con tanta qualità e saremo forti». Fonte: Il Mattino